Gazetecilik öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı kuleden düşüp öldü

Gazetecilik öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı kuleden düşüp öldü

22 yaşındaki üniversite öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı saat kulesinden düşerek hayatını kaybetti.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Gazetecilik öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı kuleden düşüp öldü - Sayfa 1

Olay dün ABD'nin New York kentinde bulunan Fordham Üniversitesi'nde meydana geldi. Gazetecilik bölümü öğrencisi olan 22 yaşındaki Sydney Monfries, fotoğraf çekmek için bir grup arkadaşı ile beraber çıktığı 'Keating Hall' saat kulesinden düştü. Monfries, kule içindeki spiral merdivenlerden yaklaşık 12 metre aşağı yuvarlanarak yine merdivenlerin üzerine düştü. Genç kızın arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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Gazetecilik öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı kuleden düşüp öldü - Sayfa 2

Ağır yaralanan genç kız, sağlık ekiplerince kulenin bir penceresinden dışarı güçlükle çıkarılabildi. Ambulans ile St. Barnabas hastanesine kaldırılan Sydney Monfries, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Gazetecilik öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı kuleden düşüp öldü - Sayfa 3

Üniversite yönetimi, girişi yasak olan kuleye öğrencilerin ne şekilde girdiğini araştırıyor.

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Gazetecilik öğrencisi, fotoğraf çekmek için çıktığı kuleden düşüp öldü - Sayfa 4
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