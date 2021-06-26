Gazetecilere aldırış etmedi! Bikini askılarını indiren La Casa De Papel yıldızı nefes kesti
Sosyal medya paylaşımlarıyla keşfedilen Maria Pedraza tatilde denizin keyfini çıkardı.
Rol aldığı La Casa De Papel, Elite, Run, Toy Boy gibi yapımlarla tanınan İspanyol oyuncu Maria Pedraza, deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.
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Dinlenmek için Ibiza adasını seçen Maria Pedraza, arkadaşı Juanjo Almeida ile denize girerken görüntülendi.
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Sıcak havanın tadını çıkaran 25 yaşındaki Pedraza, iki renkli iddialı bikinisiyle göz doldurdu.
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Üst parçası siyah alt parçası iki renkli bikini giyen Pedraza, bol bol denize girip güneşlendi.
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