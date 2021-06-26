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Gazetecilere aldırış etmedi! Bikini askılarını indiren La Casa De Papel yıldızı nefes kesti

Gazetecilere aldırış etmedi! Bikini askılarını indiren La Casa De Papel yıldızı nefes kesti

Sosyal medya paylaşımlarıyla keşfedilen Maria Pedraza tatilde denizin keyfini çıkardı.

Gazetecilere aldırış etmedi! Bikini askılarını indiren La Casa De Papel yıldızı nefes kesti

Rol aldığı La Casa De Papel, Elite, Run, Toy Boy gibi yapımlarla tanınan İspanyol oyuncu Maria Pedraza, deniz keyfi yaparken objektiflere takıldı.

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Gazetecilere aldırış etmedi! Bikini askılarını indiren La Casa De Papel yıldızı nefes kesti

Dinlenmek için Ibiza adasını seçen Maria Pedraza, arkadaşı Juanjo Almeida ile denize girerken görüntülendi.

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Gazetecilere aldırış etmedi! Bikini askılarını indiren La Casa De Papel yıldızı nefes kesti

 Sıcak havanın tadını çıkaran 25 yaşındaki Pedraza, iki renkli iddialı bikinisiyle göz doldurdu.

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Gazetecilere aldırış etmedi! Bikini askılarını indiren La Casa De Papel yıldızı nefes kesti

Üst parçası siyah alt parçası iki renkli bikini giyen Pedraza, bol bol denize girip güneşlendi.

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