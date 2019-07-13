Gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi son yolculuğuna uğurlandı

KÜTÜPHANEYE HİBE ETTİ

Namaz sonrası alınan helalliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa bir konuşma yaparak, “Gençlik yıllarımızdan bu yana, kendisini ilk tanıdığım yer Babıali’deki Bedir Yayıneviydi. Oradan bu günlere her geçen gün kalemiyle, kaleminin yanında az önce yine, Diyanet İşleri Başkanımızın ifade ettiği gibi en önemli özelliklerinden bir tanesi de, Mehmet Şevket Eygi’nin estetik anlayışıydı. Estetikte çok farklıydı. Müslümanın estetiğine çok dikkat etmesini özel sohbetlerimizde de ifade ederdi. Büyükelçimiz ve şu anda yanımda olan yol arkadaşım İbrahim Kalın Bey'i son olarak kendisini gönderdiğimde malum zengin bir kütüphanesi vardı.