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Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davasında karar! Dilara, Dündar'ın kızı mı?

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Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davasında karar! Dilara, Dündar'ın kızı mı?

Dilara G'nin ünlü gazeteci Uğur Dündar'a açtığı babalık davası sonuçlandı. Davanın sonucunu Uğur Dündar sosyal medyadan duyurdu.

Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davasında karar! Dilara, Dündar'ın kızı mı? - Resim: 1

Metin Akpınar'ın 35 yıl sonra ortaya çıkan biyolojik kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara G.'nin açtığı babalık davasında, Uğur Dündar'dan alınan DNA örneğiyle yapılan testin sonucu belli oldu. Yapılan testte Dündar ile Dilara G. arasında biyolojik bağ tespit edilmedi.

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Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davasında karar! Dilara, Dündar'ın kızı mı? - Resim: 2

Adli Tıp Kurumu raporuyla desteklenen bu sonuç sonrası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de babalık iddiasını kesin olarak reddetti. İddiayı başından beri reddeden ve davaya hazır olduğunu söyleyen gazeteci Uğur Dündar, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davasında karar! Dilara, Dündar'ın kızı mı? - Resim: 3

Uğur Dündar, yaptığı paylaşımda, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak, bu süreçte ailesiyle birlikte büyük bir manevi baskıya maruz kaldıklarını söyledi.

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Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davasında karar! Dilara, Dündar'ın kızı mı? - Resim: 4

Mahkeme sürecinde hiçbir somut delil sunulmadan hayali bir iddiayla karşı karşıya kaldığını belirten Dündar, yaşadığı travmalara rağmen yargıya olan güveninin sarsılmadığını vurguladı. 

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