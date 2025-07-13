Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davasında karar! Dilara, Dündar'ın kızı mı?

Adli Tıp Kurumu raporuyla desteklenen bu sonuç sonrası Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de babalık iddiasını kesin olarak reddetti. İddiayı başından beri reddeden ve davaya hazır olduğunu söyleyen gazeteci Uğur Dündar, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.