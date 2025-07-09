Gazeteci Ferhat Murat’tan Grok'un ardından anlamlı yapay zekâ paylaşımı

Gazeteci Ferhat Murat ise, "Yapay zekanın doğru kullanıldığı noktalar da var. İzlerken çok duygulandım. Allah şehitlerimize bir kez daha rahmet eylesin…" notu ile yapay zeka ile şehitlerimizin canlandırılan fotoğraflarını paylaştı. Video sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni topladı.

İşte Ferhat Murat'ın paylaştığı o video: