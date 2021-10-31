Gazapizm otel odası skandalı! Kayıtları görünce hayatının şokunu yaşadı: Hostes...
Heyecanı Yok, Unutulacak Dünler, Sağı Solu Kes, Pisliğin Üstüne Basmışlar, Ölüler Dirilerden Çalacak parçalarıyla tanınan Rapçi Gazapizm'in ismi skandal bir olaya karıştı.
Hostes Selin Sinem Dalkılıç 3 yıl önce İstanbul Beşiktaş’taki bir otelde konakladı. Kendi iddiasına göre, Otel çalışanları bir yıl sonra kendisinin kimlik bilgilerini kullanarak yeni bir kayıt daha açtı.
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Gazapizm olarak tanınan rapçi Anıl Murat Acar’la 4 gün birlikte konakladığını kayıt altına aldı.
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Selin Sinem Dalkılıç o tarihlerde Bodrum’da uçuştaydı.
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Selin Sinem Dalkılıç’ın otel kayıtlarını sorgulayan polis nişanlısı, başka biriyle otelde kaldığını görünce aldatıldığını düşündü
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