Gaz sancısına ne iyi gelir şiddetli sancılarla kendini belli ediyor!
Bağırsaklardaki gazın dışarı atılamaması gaz sancılarını doğuruyor.Gaz sancısı şişkinlik, ishal veya kabızlık ile daha da şiddetlenme eğilimi gösterebiliyor. Gaz sancısı nedir? Tedavisi nasıl olur? Yanıtları haberimizde...
Gaz sancısı yemek yerken havada olan bakterilerin mide ve bağırsaklara yerleşmesi ile oluşur. Bu durum normal sindirim dolaşımında meydana gelen bir faktördür ancak havanın atılmaması durumunda burada birikir ve sıkışır bu da şiddetli sancılarla kendini belli eder. Her yaşta her cinste görülür. Gaz sıkışması çok fazla ciddiye alınmayan bir rahatsızlıktır. Ancak gaz vücuttan atılmadığında ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir.
Gaz sancısı neden olur?
- Herhangi bir besin maddesine vücudun gösterdiği hassasiyet veya alerji,
- Modern yaşamın getirmiş olduğu hareketsizlik,
- Beslenirken veya nefes alırken isteyerek ya da istemeyerek hava yutma,
- Lifli gıdaların gereğinden fazla tüketilmesi,
- Besinlerin büyük lokmalar halinde ve yeterince çiğnenmeden yutulması,
-Sindirim sisteminin herhangi bir basamağında meydana gelmiş olan sağlık sorunları,
- Kış günlerinde karın bölgesi ile ayakların soğukta kalması dolayısıyla üşütme,
- Gereğinden fazla yağlı veya baharatlı ürünler tüketme,
- Süt veya süt ürünlerinin gereğinden fazla tüketilmesi,
- Asitli ve şekerli meşrubatların aşırı miktarda tüketilmesi ile alkol, sigara gibi sağlıksız alışkanlıklar.
- Fazla gaz, bazı durumlarda divertikülit, ülseratif kolit veya Crohn hastalığı gibi kronik bağırsak hastalıklarının bir belirtisi olabilir. Ayrıca ince bağırsaktaki bakteri miktarının değişikliği de gaz sancısını tetikler.