Gayrettepe'de dehşet anları! Trafo patladı ardından yangın çıktı
İSTANBUL Gayrettepe'de bir binanın girişindeki trafoda patlama sonrası yangın çıktı. Büyük korku ve paniğin yaşandığı binada çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Patlama sonrası görüntüler ise şoke etti.
Şişli Gayrettepe'de bulunan bir iş merkezinde saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi.
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Bir binanın girişinde bulunan trafoda meydana gelen patlama büyük korku ve paniğe neden oldu.
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Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.
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Binadakiler tahliye edilirken yangında kısa sürede söndürüldü.
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