Gastrit reflü hastası oruç tutabilir mi iftarda sıvı oranı yüksek yiyecekler tüketin!

İftar sofrasında çorba, cacık ve komposto gibi sıvı-elektrolit oranı yüksek besinlerin tüketilmesi, iftar ile sahur arasında soda, ayran gibi içeceklerin aralıklı olarak içilmesi de sıvı ihtiyacını karşılamak için gerekli. Doğrusu iftarla yatak arasında geçen sürede en az 2 litre, sahurda ise 1 litre su veya sulu gıda alınmasıdır.