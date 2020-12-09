Gassalların zorlu koronavirüs mesaisi cenazelerde bakın nasıl önlem alınıyor
SAKARYA'da görev yapan gassallar, koronavirüse yakalanmadan işlerine devam edebilmek için üst seviyede tedbir alıyor. Baş gassal Yusuf Parıldar, koronavirüslü cenazelere uygulanan işlemleri anlattı.
Adapazarı Yorgalar Mezarlığı’nda bulunan gasilhanede görev yapan gassallar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri için uyguladıkları işlemleri anlattı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nde 10 yıldır görev yapan baş gassal Yusuf Pırıldar, bulundukları yeri sürekli dezenfekte ettiklerini ve kendileri için gereken önlemleri aldıklarını söyledi.
Covid-19 nedeniyle ölenler için aynı işlemlerin yapıldığını ifade eden Pırıldar, “Öncelikli olarak çalıştığımız yer sürekli dezenfekte edilmektedir. Cenazelerimiz içeriye alınırken eldiven, maske, tulum başta olmak üzere bütün tedbirlere uyuyoruz. İçeriye girdikten sonra hat safhada önlem alıyoruz." dedi.
İşlem aynı: Pırıldar, "Özel kıyafet, maske ve siperlikle beraber hizmet veriyoruz. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine, diğer cenazelere yapılan hizmetin aynısını uyguluyoruz. Gusül ediliyor, kefenleniyor ve sonra da yolcu ediliyor." ifadesini kullandı.
Pırıldar, "Cenaze yakınları mezarlıkta cenaze namazı kılmak isterlerse cenaze teslim ediliyor. Fakat istedikleri takdirde biz burada cemaati toplayarak cenaze namazı da kıldırabiliyoruz” şeklinde konuştu.