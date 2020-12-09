Gassalların zorlu koronavirüs mesaisi cenazelerde bakın nasıl önlem alınıyor

İşlem aynı: Pırıldar, "Özel kıyafet, maske ve siperlikle beraber hizmet veriyoruz. Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin cenazelerine, diğer cenazelere yapılan hizmetin aynısını uyguluyoruz. Gusül ediliyor, kefenleniyor ve sonra da yolcu ediliyor." ifadesini kullandı.