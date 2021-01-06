'Gasp etti' demişti Özcan Deniz'le Feyza Aktan'ın paylaşamadığı lüks villada yangın çıktı
Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'ı "Evimi gasp etti" diyerek mahkemeye verdiği lüks evde yangın çıktı.
Özcan Deniz, 2018 yılında oğlunun annesi Feyza Aktan ile evlendi. Fakat mutlulukları uzun sürmedi. Çift, 15 ay sonra tek celsede boşandı. Özcan Deniz, mahkeme kararına rağmen Zekeriyaköy'deki evinden çıkmayan eski eşi hakkında geçen kasımda suç duyurusunda bulundu.
Zekeriyaköy'deki paylaşılamayan lük villada ise önceki gün talihsiz bir olay yaşandı. Feyza Aktan önceki gece evin kış bahçesinde geç saatlere kadar oturdu ancak yatarken ısıtıcıları açık unuttu.
Kısa sürede ısınan koltuklar alev alınca çıkan dumanı gören komşular itfaiye çağırdı. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.
Öte yandan Özcan Deniz 2018'de evlendiği oğlu Kuzey'in annesi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.