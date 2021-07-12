Gasp dehşeti yaşanmıştı SAS Holding önünde eylem yaptılar 'varımı yoğumu yatırdım'
İSTANBUL Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan bir grup, paralarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Mağdurlardan biri, ''İşyerimi sattım, arabamı sattım. Geldim varımı, yoğumu bu şirkete yatırdım'' dedi.
SAS Holding önünde yaklaşık bir ay önce, şirket yöneticisi Sibel K.'yi başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman A. da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son vermişti.
Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunuldu. Bugün ise yaklaşık 40 kişi holding binası önünde toplanarak eylem yaptı.
"Varımı yoğumu yatırdım"
Eylem yapan grupta bulunan pazarcı Ahmet Z., "Bundan 1 sene önce 200 bin lira para yatırdım bu holdinge. 'Kazandırıyor, kazanıyoruz siz de gelin kazanın' diyorlardı. İşyerimi sattım, arabamı sattım. Ben pazarcıyım. Bir lira bir lira para toplayan bir adamım. Geldim varımı, yoğumu bu şirkete yatırdım" şeklinde konuştu.
"Kimseye ulaşılamıyor"
Erkan U. ise, "Ben de pazarımı sattım, arabamı sattım, evimi sattım ve Haziran'ın 10'unda 500 bin lira para yatırdım. 5 gün sonra da bu olaylar oldu. Haziran'ın 10'unde ben 500 bin lira para yatırıyorum, Haziran'ın 15'inde böyle olaylar oldu.