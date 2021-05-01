Magazin Hattı programının haberine göre; Ceyda Okay, annesi Bahar Hassoy Okay’la beraber dairenin adresini tespit etti ve çilingir Süleyman Akkaya’ya dairenin kapısını açtırdı. İşte bu olay Ceyda Okay’ın yıllar sonra ceza almasına neden oldu.