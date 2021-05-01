Garsiyoner evi diye bastı Coşkun Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay ceza aldı
Ceyda Okay, seneler sonra ceza aldı. Coşkun Sabah'ın garsiyoner evi olduğunu düşünüp evi basmış ve başına iş açmıştı.
Ceyda Okay, 2016 yılında Coşkun Sabah’la boşanma aşamasındayken eşinin mesajlarını karıştırdı ve ünlü sanatçının Etiler’de bir garsoniyer tuttuğundan şüphelendi.
Magazin Hattı programının haberine göre; Ceyda Okay, annesi Bahar Hassoy Okay’la beraber dairenin adresini tespit etti ve çilingir Süleyman Akkaya’ya dairenin kapısını açtırdı. İşte bu olay Ceyda Okay’ın yıllar sonra ceza almasına neden oldu.
Evi aynı zamanda yakın arkadaşı olan Coşkun Sabah’tan kiralayan iş insanı Mustafa Kayışoğlu, avukatı Ferit Barut arayıcılığıyla Ceyda Okay, annesi Bahar Hassoy Okay ve çilingir Süleyman Akkaya’ya dava açtı.
Coşkun Sabah ise bu davada taraf olmamayı seçti.