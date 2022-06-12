Garip'in Fatoş'u Ece Alton uzun yıllar sonra ortaya çıktı, görenler hayret etti! Son hali şaşırttı! ''Kemal Sunal çok ciddi biriydi.''

1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri usta oyuncu Kemal Sunal ve Ece Alton paylaşmıştı. Yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği film, kısa sürece çok büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştu. Garip filminin minik ve sempatik karakteri Fatoş'u görenler, hala bayılarak izlemeye devam ediyorlar. Küçük kız sahneleriyle milyonları yıllardır hem ağlatıyor hem de güldürüyor.