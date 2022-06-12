Garip'in Fatoş'u Ece Alton uzun yıllar sonra ortaya çıktı, görenler hayret etti! Son hali şaşırttı! ''Kemal Sunal çok ciddi biriydi.''
Usta oyuncu Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı Garip filmiyle tanınan 42 yaşındaki Ece Alton, Fatoş karakteriyle milyonları kendine hayran etmişti. Bir dönemin çok konuşulan çocuk yıldızı Ece Alton, yıllar sonra büyük değişimiyle ortaya çıktı. Bakın o zamanları hangi sözlerle anlattı...
1986 yılında çekilen Garip filminde başrolleri usta oyuncu Kemal Sunal ve Ece Alton paylaşmıştı. Yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği film, kısa sürece çok büyük bir izleyici kitlesine sahip olmuştu. Garip filminin minik ve sempatik karakteri Fatoş'u görenler, hala bayılarak izlemeye devam ediyorlar. Küçük kız sahneleriyle milyonları yıllardır hem ağlatıyor hem de güldürüyor.
Kemal Sunal ile oynadığı Garip filmiyle yıldızı parlayan Ece Alton, Fatoş karakteriyle gönüllere taht kurmuştu. Bir dönemin çocuk yıldızı Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.
Garip filminde Kemal Sunal'a eşlik eden dünya tatlısı Fatoş yani Ece Alton son hali ile merak konusu oldu. Peki Ece Alton şimdi ne yapıyor?
42 yaşında olan Ece Alton değişimi ile ağızları açık bıraktı. İşte Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali…