'Gardırop Fuat'ın oğlu şaşırttı! Tıpkı babası o da ünlüymüş işte Ünal Gürel'in oğlu
Ünal Gürel, Yeşilçam'da "Gardırop Fuat" gibi unutulmaz karakterlere hayat verdi. Gürel'in oğlu babasına benzerliğiyle dikkat çekti. İşte 'Gardırop Fuat'ın oyunculuk yapan oğlu...
Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam salmıştı. Usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile oynadığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.
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"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.
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Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.
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Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi.
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