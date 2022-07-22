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'Gardırop Fuat'ın oğlu şaşırttı! Tıpkı babası o da ünlüymüş işte Ünal Gürel'in oğlu

'Gardırop Fuat'ın oğlu şaşırttı! Tıpkı babası o da ünlüymüş işte Ünal Gürel'in oğlu

Ünal Gürel, Yeşilçam'da "Gardırop Fuat" gibi unutulmaz karakterlere hayat verdi. Gürel'in oğlu babasına benzerliğiyle dikkat çekti. İşte 'Gardırop Fuat'ın oyunculuk yapan oğlu...

'Gardırop Fuat'ın oğlu şaşırttı! Tıpkı babası o da ünlüymüş işte Ünal Gürel'in oğlu

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam salmıştı. Usta oyuncu Ünal Gürel, Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ile oynadığı sahneleriyle hafızalara kazınmıştı.

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'Gardırop Fuat'ın oğlu şaşırttı! Tıpkı babası o da ünlüymüş işte Ünal Gürel'in oğlu

"Yanıyorsun Fuat abi" repliği ile hafızalara kazınan usta oyuncu, sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı.

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'Gardırop Fuat'ın oğlu şaşırttı! Tıpkı babası o da ünlüymüş işte Ünal Gürel'in oğlu

Ünal Gürel, Türk sinemasının çok sayıda 'kötü' adamına sesini veren usta bir seslendirme sanatçısıydı.

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'Gardırop Fuat'ın oğlu şaşırttı! Tıpkı babası o da ünlüymüş işte Ünal Gürel'in oğlu

Ünal Gürel, Kemal Sunal ile beraber rol aldığı komedi filmleriyle unutumazlar arasına girdi.

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