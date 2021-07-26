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Ganos Dağı'nda 'hazine' yatıyor! Tekirdağ'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor

Ganos Dağı'nda 'hazine' yatıyor! Tekirdağ'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor

Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde adeta 'hazine' yatıyor. Alternatif olarak ekilen ürün, 7 ülkeye ihraç edilerek köylüye büyük kazanç sağlıyor.

Ganos Dağı'nda 'hazine' yatıyor! Tekirdağ'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor

Kentte genellikle üzüm, kiraz ve zeytin yetiştiriciliğinden geçimlerini sağlayan üreticiler, son yıllarda alternatif ürün olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle ada çayı üretimi yapıyor.

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Ganos Dağı'nda 'hazine' yatıyor! Tekirdağ'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor

Gaziköy Mahallesi'ndeki çiftçiler, hasat vakti gelen ada çayını toplamak için sabahın ilk saatlerinden itibaren dağın yamaçlarında ve tarlalarda yoğun mesai yapıyor.

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Ganos Dağı'nda 'hazine' yatıyor! Tekirdağ'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor

7 ülkeye ihracat
Mahalle sakinlerince toplanan ada çayı çuvallara doldurulduktan sonra İzmir'deki bir fabrikaya gönderiliyor. Fabrikada çeşitli işlemlerden geçirilen çay, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Norveç ve ABD'ye ihraç ediliyor.

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Ganos Dağı'nda 'hazine' yatıyor! Tekirdağ'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitki üretiminin her yıl arttığını söyledi.

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