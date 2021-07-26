Ganos Dağı'nda 'hazine' yatıyor! Tekirdağ'da üretiliyor 7 ülkeye ihraç ediliyor
Tekirdağ'daki Ganos Dağı eteklerinde adeta 'hazine' yatıyor. Alternatif olarak ekilen ürün, 7 ülkeye ihraç edilerek köylüye büyük kazanç sağlıyor.
Kentte genellikle üzüm, kiraz ve zeytin yetiştiriciliğinden geçimlerini sağlayan üreticiler, son yıllarda alternatif ürün olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün destekleriyle ada çayı üretimi yapıyor.
Gaziköy Mahallesi'ndeki çiftçiler, hasat vakti gelen ada çayını toplamak için sabahın ilk saatlerinden itibaren dağın yamaçlarında ve tarlalarda yoğun mesai yapıyor.
7 ülkeye ihracat
Mahalle sakinlerince toplanan ada çayı çuvallara doldurulduktan sonra İzmir'deki bir fabrikaya gönderiliyor. Fabrikada çeşitli işlemlerden geçirilen çay, İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika, Norveç ve ABD'ye ihraç ediliyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitki üretiminin her yıl arttığını söyledi.