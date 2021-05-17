Ganj nehrinden koronavirüs cesedi topluyorlar Hindistan'dan dehşet görüntü

HİNDİSTAN Covid-19 salgınını en ağır geçiren ülke oldu. Hastanelerin otoparkları bile dolarken, sokaklarda ölüm kol geziyor. Dünya medyasına düşen bir görüntü ise herkesin tüylerini ürpertti. Hindistan’da polisi Ganj nehrinden ceset toplamaya başladı.