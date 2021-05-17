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Ganj nehrinden koronavirüs cesedi topluyorlar Hindistan'dan dehşet görüntü

Ganj nehrinden koronavirüs cesedi topluyorlar Hindistan'dan dehşet görüntü

DÜNYA'da koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülke Hindistan oldu. Hindistan'da Ganj nehri kıyılarında ortaya çıkan görüntü dehşete düşürdü.

Ganj nehrinden koronavirüs cesedi topluyorlar Hindistan'dan dehşet görüntü

HİNDİSTAN Covid-19 salgınını en ağır geçiren ülke oldu. Hastanelerin otoparkları bile dolarken, sokaklarda ölüm kol geziyor. Dünya medyasına düşen bir görüntü ise herkesin tüylerini ürpertti. Hindistan’da polisi Ganj nehrinden ceset toplamaya başladı. 

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Ganj nehrinden koronavirüs cesedi topluyorlar Hindistan'dan dehşet görüntü

AP’nin haberine göre polis, ciplerde ve teknelerde mikrofonlu portatif hoparlörler kullanarak insanlardan cesetleri nehirlere atmamalarını isteyerek,  "Son ayinleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız" dedi.

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Ganj nehrinden koronavirüs cesedi topluyorlar Hindistan'dan dehşet görüntü

Cuma günü yağan yağmurlar, Uttar Pradesh eyaletine bağlı bir  şehir olan Prayagraj'da nehir kıyısındaki sığ kum mezarlarına gömülen cesetleri açığa çıkardı.

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Ganj nehrinden koronavirüs cesedi topluyorlar Hindistan'dan dehşet görüntü

Eyalet hükümeti sözcüsü Navneet Sehgal, pazar günü yerel basında geçtiğimiz iki hafta içinde binden fazla Covid-19  kurbanının cesedinin kurtarıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Bahse girerim bu bedenlerin Covid-19  ile ilgisi yoktur" dedi.

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