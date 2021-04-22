Ganalı oyuncu paylaştığı çıplak fotoğrafla hayatının hatasını yaptı! Karara tepki yağdı
GANA'da 32 yaşındaki oyuncu Akuapem Poloo sosyal medya hesabından paylaştığı çıplak fotoğrafla hayatının hatasını yaptı.
Ganalı oyuncu Akuapem Poloo, geçen sene haziran ayında, oğlunun yedinci yaş gününde paylaştığı fotoğraf nedeniyle 90 gün hapis cezası aldı. Poloo'nun ceza alma sebebi dünya çapında ses getirdi.
Orijinal adı Rosemond Brown olan oyuncuya, 'müstehcen materyaller yayınlamak', 'mahremiyeti zayıflatan aile içi şiddet' ve 'onura ve öz değere zarar verebilecek aile içi şiddet' suçlamaları yöneltildi.
Christiana Cann başkanlığındaki duruşmada Yargıç, Gana'da çocuk istismarındaki keskin artış ve müstehcen materyallerin yayınlanmasıyla ilgili endişelerini dile getirdi.
Yargıç "Hiç şüphe yok ki tecavüz, ve şiddet dışında, müstehcen materyallerin yayınlanması da artıyor" dedi.