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Gana'da M çiçeği vaka sayısı artıyor!

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Gana'da M çiçeği vaka sayısı artıyor!

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da M çiçeği virüsü (mpox) vaka sayısının 197'ye çıktığı bildirildi.

Gana'da M çiçeği vaka sayısı artıyor! - Resim: 1

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede 11 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 197'ye yükseldiği belirtildi.

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Gana'da M çiçeği vaka sayısı artıyor! - Resim: 2

Açıklamada, rakamların istikrarlı ancak yönetilebilir bir artışa işaret ettiği, ülke çapında teyakkuzun sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

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Gana'da M çiçeği vaka sayısı artıyor! - Resim: 3

M çiçeği virüsüne karşı çeşitli kampanyaların başlatıldığı aktarılan açıklamada, GHS'nin de herkesin bilgili ve tedbirli olmasını sağlamak için kamuoyunu bilinçlendirme kampanyalarını artırdığı ifade edildi.

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Gana'da M çiçeği vaka sayısı artıyor! - Resim: 4

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini açıklamıştı. 

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