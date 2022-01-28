Gamze'nin anne ve babasının ifadesi şoke etti
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yatağında ölü bulunan, boyun kemiğinin kırıldığı saptanan Gamze Sakallıoğlu'nun (17) tutuklanan annesi Turcen Sakallıoğlu (53) ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun (53) ifadeleri ortaya çıktı. Turcen Sakallıoğlu ifadesinde kızlarının çikolataya alerjisi olduğunu, bir gece önce de çikolata yediğini söyledi.
Mazı Mahallesi'nde oturan Turcen Sakallıoğlu, 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında jandarmayı arayıp, uyandırmak için odasına girdiği kızı Gamze’yi yatağında hareketsiz bulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen Gamze Sakallıoğlu'nun boynunda izler tespit edildi.
Muğla Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ön otopside Gamze Sakallıoğlu’nun boyun kemiğinin kırıldığı belirlendi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklandı. Gamze Sakallıoğlu ise dün Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
'Kızımın çikolataya alerjisi vardı'
Sakallıoğlu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı. Anne Turcen Sakallıoğlu ifadesinde, "Akşam eve misafir geldi. Lahmacun ve çikolata yedik. Daha sonra misafirler gitti.
Kızım normalde kendi odasında yatardı ama abisinin odasında uyudu. Sabah kalktım, kızıma seslendim. Cevap vermeyince yanına gittim. Yüzüstü yatakta hareketsiz yatıyordu.