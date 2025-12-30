Gamze Özçelik ve eşi paylaştı: "Birazda beyimin memleketini göreyim"
Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik'in memleketi Avustralya'ya gitti. İşte Özçelik'in o paylaşımı...
Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu 41 yaşındaki Gamze Özçelik, 2024'te meslektaşı Reshad Strik ile evlenmişti.
Gamze Özçelik, eşinin doğduğu Avustralya'ya gitti.
Gamze Özçelik, o anları; "Biraz da beyimin memleketini görelim" notuyla paylaştı.
Reshad Strik, birçok Türk yapımı TV dizisinde rol aldı. Strik, ayrıca çeşitli belgeseller de tanınıyor.
