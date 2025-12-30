BIST 11.230
Gamze Özçelik ve eşi paylaştı: "Birazda beyimin memleketini göreyim"

Gamze Özçelik, eşi Reshad Strik'in memleketi Avustralya'ya gitti. İşte Özçelik'in o paylaşımı...

Gamze Özçelik ve eşi paylaştı: "Birazda beyimin memleketini göreyim" - Resim: 1

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu eski oyuncu 41 yaşındaki Gamze Özçelik, 2024'te meslektaşı Reshad Strik ile evlenmişti.

Gamze Özçelik ve eşi paylaştı: "Birazda beyimin memleketini göreyim" - Resim: 2

Gamze Özçelik, eşinin doğduğu Avustralya'ya gitti.

Gamze Özçelik ve eşi paylaştı: "Birazda beyimin memleketini göreyim" - Resim: 3

Gamze Özçelik, o anları; "Biraz da beyimin memleketini görelim" notuyla paylaştı.

Gamze Özçelik ve eşi paylaştı: "Birazda beyimin memleketini göreyim" - Resim: 4

Reshad Strik, birçok Türk yapımı TV dizisinde rol aldı. Strik, ayrıca çeşitli belgeseller de tanınıyor.

