Gamze Özçelik Rize'ye hayran kalınca ev bakmaya başladı bakın neler söyledi
Tatil için Rize'yi tercih eden Gamze Özçelik, eşsiz doğasına hayran kalınca beğendiği bir araziye ev yaptırma kararı aldı.
Umuda Koşanlar Derneği'nin kurucusu olan eski oyuncu Gamze Özçelik, tatil için gittiği Rize'ye hayran kaldı. Ünlü isimlerin yanı sıra tatil için Ege ve Akdeniz yerine Karadeniz'i tercih eden Özçelik, Rize'nin yeşiline hayran kaldı.
Bölgenin eşsiz şelaleleri, vadileri ve yaylalarını ziyaret eden Özçelik, buradan bir fotoğrafını paylaşarak ev almaya karar verdiğini belirtti. Yeşilliğin içerisinde parmağıyla işaret ettiği bölgeyi 'Buraya çok güzel ev olur' diyen Özçelik, sözlerine şöyle devam etti:
''Yakınlarım bilirler, belki küçüklüğümde kalabalık ve doğal bir ortamda büyümüş olmaya duyduğum özlemden, belki çok fazla yerinden ve yurdundan edilmiş canı görmek nasip olduğundan, ne zaman yeşillikler içinde boş bir arazi görsem, oraya ev/yuva yapma hayali kurarım.''
Ayrıca yeni çalışmalarından bahseden Gamze Özçelik, sırada okul, yetimhane ve sağlık ocağı projeleri olduğunu söyledi.