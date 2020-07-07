Gamze Özçelik Rize'ye hayran kalınca ev bakmaya başladı bakın neler söyledi

Bölgenin eşsiz şelaleleri, vadileri ve yaylalarını ziyaret eden Özçelik, buradan bir fotoğrafını paylaşarak ev almaya karar verdiğini belirtti. Yeşilliğin içerisinde parmağıyla işaret ettiği bölgeyi 'Buraya çok güzel ev olur' diyen Özçelik, sözlerine şöyle devam etti: