Gamze Özçelik Rize'ye gitti hayran kaldı 'Sanırım öldüm cennette uyandım'

Özçelik, dünyanın dört bir yanına giderek yaptığı yardımlarla herkesin gönlünü fethetti. Şimdilerde de birçok kişi Ege, Akdeniz gibi bölgelerde yer alan tatil beldelerinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken Gamze Özçelik, Rize'ye gitti.