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Gamze Özçelik Rize'ye gitti hayran kaldı 'Sanırım öldüm cennette uyandım'

Gamze Özçelik, herkes Ege ve Akdeniz bölgelerindeki tatil yerlerine giderken Rize'ye gitti. Özçelik, Karadeniz'e hayran kaldı.

Serseri, Arka Sokaklar gibi dizilerle yıldızı parlayan, başarılı oyuncu Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakmanın ardından iyilikten iyiliğe koşarken yardımlarını dernek çatısı altında birleştirerek Umuda Koşanlar Derneği'ni kurdu. 

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Özçelik, dünyanın dört bir yanına giderek yaptığı yardımlarla herkesin gönlünü fethetti. Şimdilerde de birçok kişi Ege, Akdeniz gibi bölgelerde yer alan tatil beldelerinde denizin ve güneşin tadını çıkarırken Gamze Özçelik, Rize'ye gitti. 

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Gamze Özçelik, Karadeniz’in doğal güzelliğine hayran kaldı ve şu sözlerle dile getitrdi:

''Sanırım öldüm, cennette uyandım doğru söyleyin. Ya Rabb’im sen yeryüzünde böyle güzellikler yarattıysan, senin cennetin nasıldır?'' 

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Öte yandan bu yıl ilki gerçekleştirilen tematik film festivali 'Uluslararası Göç Filmleri Festivali' 'artırılmış gerçeklikle’ düzenlenen yeni nesil açılış töreniyle başladı.

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