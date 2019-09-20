Gamze Özçelik moda dünyasına adım attı kıyafet tasarladı tesettürle kapanmıştı
Tesettüre girerek kapanan Gamze Özçelik, kendi tasarladığı tesettür kıyafetlerin tanıtımını yaptı.
Oyunculuk kariyerinin zirvesindeyken radikal bir kararla tesettüre girerek oyunculuğu bırakan Gamze Özçelik, kendisini hayır işlerine adamıştı ki moda dünyasına da adım attı. Bir markayla ortaklaşa çalışan Gamze Özçelik, özel tasarım tesettür kıyafetlerini tanıttı.
Kendi tasarladığı koleksiyonunu bir lansmanla tanıtan Gamze Özçelik, kıyafetlerin rahat olmasına dikkat ettiğini şu sözleriyle anlattı:
"Özellikle kendi giyebileceğim şeyler yapmak istedim. Dışarı çıkarken de kendi bayan arkadaşlarımlayken de rahat giyebileceğim, keyif alacağım ama çok da gösterişli olmayan sade kıyafetler, dış giyimler hazırlamaya çalıştık. Güzel örtmesine dikkat ettik. En önemli dikkat ettiğimiz buydu."
Özçelik'in imzasını taşıyan koleksiyonda etnik figürler, çiçek ve hayvan desenleriyle bezenmiş elbiseler, kimono, kaftan, trençkot ve "giy- çık" parçalar bulunuyor.