Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın çocukları Murathan kocaman delikanlı oldu. Son hali ise şoke etti...

Ekranlara 2006 senesinde merhaba diyen "Arka Sokaklar" dizisindeki oyunculuğu ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik rol arkadaşı Uğur Pektaş ile aşk yaşamış, ikili 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin dizi setinden evliliğe uzanan ilişkilerinde Murathan adını verdikleri oğulları olmuştu. Ünlü çift 2011 yılında anlaşmazlık sebebiyle yollarını ayırmıştı. Oyunculuğu bırakıp kendisini hayır işlerini adayan Özçelik'in" Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" paylaşımı çok ses getirmişti. Murathan'ın son halini paylaşan Özçelik herkesi şoke etti. Murathan Pektaş kocaman delikanlı oldu..