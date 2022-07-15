Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın çocukları Murathan kocaman delikanlı oldu. Son hali ise şoke etti...
16 yıldır ekranlarda olan "Arka Sokaklar" dizisindeki oyunculuğu ile gönüllere taht kuran Gamze Özçelik rol arkadaşı Uğur Pektaş ile aşk yaşamış, ikili 2008 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çiftin dizi setinden evliliğe uzanan ilişkilerinde Murathan adını verdikleri oğulları olmuştu. Ünlü çift 2011 yılında anlaşmazlık sebebiyle yollarını ayırmıştı. Oyunculuğu bırakıp kendisini hayır işlerini adayan Özçelik oğlu Murathan'ın fotoğrafını paylaştı...
Ekranlara 2006 senesinde merhaba diyen "Arka Sokaklar" dizisindeki oyunculuğu ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik rol arkadaşı Uğur Pektaş ile aşk yaşamış, ikili 2008 yılında hayatını birleştirmişti. Ünlü çiftin dizi setinden evliliğe uzanan ilişkilerinde Murathan adını verdikleri oğulları olmuştu. Ünlü çift 2011 yılında anlaşmazlık sebebiyle yollarını ayırmıştı. Oyunculuğu bırakıp kendisini hayır işlerini adayan Özçelik'in" Tüm karanlıklara rağmen yaşadığım bu aşk ve oğlum, her gün heyecanla ayağa kalkma sebebim. Elhamdulillah" paylaşımı çok ses getirmişti. Murathan'ın son halini paylaşan Özçelik herkesi şoke etti. Murathan Pektaş kocaman delikanlı oldu..
Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş Arka Sokaklar dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri Gamze Özçelik ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü.
Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu Gamze Özçelik ile hayatını birleştirmişti.
Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de Murathan adını verdikleri bir oğulları oldu.