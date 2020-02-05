Gamze Özçelik evini sattığı iddialarını yalanladı işte o açıklama
Gamze Özçelik, Göztepe'deki 400 bin TL değerindeki evini satarak Afrika'da şehitler adına su kuyusu açtırdığı iddialarına açıklık getirdi.
Oyunculuğu bırakarak Umuda Koşanlar Derneği ile beraber iyilikten iyiliğe koşan Gamze Özçelik, son günlerde kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi. Özçelik'in Göztepe bulunan evini 400 bin TL'ye sattığı iddia edildi.
Ayrıca Özçelik'in evin parasıyla Afrika’da yüzlerce su kuyusu açtığı iddia edildi. Her kuyuya da bir şehidimizin adını verdiği öne sürüldü.
Gamze Özçelik, ''Daha önce de benzer haber çıkmıştı, doğru değil'' diyerek şu açıklamayı yaptı:
Yapmadığımız şeyler için bizi övmeyin, yaptığımız şeyler için de bizi övmeyin. "Hamd ve övgü yalnız Allah'adır." İstemezse yaprak kımıldamaz, istersen olmaz denen olur... Hakimiyet 'O'nundur...
Peki, Gamze Özçelik kimdir?
Özçelik 26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladı.