Gamze Özçelik artık tamamen örtündü! Tanzanya'dan paylaştığı kare

Dünya çapında ihtiyaç sahiplerine yardım ederek gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar derneği ekibi ile tüm Ramazan'ı Afrika Kıtasındaki ülkelerde geçireceğini duyurmuştu. Özçelik, Tanzanya'dan paylaşımda bulundu.