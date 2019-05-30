Gamze Özçelik artık tamamen örtündü! Tanzanya'dan paylaştığı kare
Gamze Özçelik, oyunculuk kariyerine ara vererek Umuda Koşanlar Derneği ile Afrika'da yardım çalışmalarında bulunmaya başlamıştı. Tamamen kapanan Gamze Özçelik, Tanzanya'dan son paylaşımı ile dikkat çekti.
Dünya çapında ihtiyaç sahiplerine yardım ederek gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar derneği ekibi ile tüm Ramazan'ı Afrika Kıtasındaki ülkelerde geçireceğini duyurmuştu. Özçelik, Tanzanya'dan paylaşımda bulundu.
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Gamze Özçelik, Instagram hesabından oradan bir çocukla baklava yerken çekildiği pozunu, "Soran olursa Tanzanya'da kankasıyla baklava yiyor deyin" notuyla paylaştı.
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Gamze Özçelik, Ramazan önceside de gittiği Yemen ve Çad'da iyilik projelerine devam etmişti. Ardından Kamerun'a giden Özçelik'in gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılandığı ortaya çıkmıştı.
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Ünlü oyuncu, Yemen'e kumanya, hijyen paketleri ve temizlik ürünleri götürmüştü.
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