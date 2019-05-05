Gamze Özçelik Afrika yolcusu! Yardımdan yardıma koşuyor

Dünya çapında ihtiyaç sahiplerine yardım ederek gönüllerde taht kuran Gamze Özçelik, Ramazan öncesi kolları sıvadı. Gittiği Yemen ve Çad'da iyilik projelerine devam eden oyuncu Gamze Özçelik'in yeni rotası belli oldu. Kamerun'a gitmeye hazırlanan Özçelik'in gittiği her yerde Türk bayraklarıyla karşılandığı ortaya çıktı.