Gamze intihar etmemiş kocası balkondan atmış! Kocasıyla ilgili şok iddialar
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 1 yıl önce 6. kattaki evinin balkonundan düşerek ölen ve eşi tarafından "intihar etti" denilen grafiker Gamze Yağlıoğlu'nun intihar etmediği cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Alper Yağlıoğlu ile ilgili kan donduran gerçekler ortaya çıktı.
Alanya'da 24 Kasım 2021'de oturduğu apartmanın 6'ıncı katından düşerek ölen henüz bir yıllık evli Gamze Yağlıoğlu'nun intihar ettiği öne sürülmüştü. Ancak genç kadının eşi tarafından balkondan itildiği ortaya çıktı. Savcı hazırladığı iddianamede Alper Yağlıoğlu'nun "Eşi öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. Savcı, Gamze Yağlıoğlu ile ilgili hazırladığı iddianamede çarpıcı detaylara yer verdi.
Tırnaklarında DNA izi çıktı
Gamze'nin saat 20:52:03 saniyesinde bahçe duvarına düştüğü, eşi Alper'in saat 20:53:42 saniyesinde site giriş kapısından dışarı çıktığı, düşme anı ile şüphelinin çıkış anı arsında 1 dakika 39 saniye fark bulunduğu, şüphelinin Gamze'nin düştüğünden haberinin olmadığını söylese de Gamze'nin düşmesi ile birlikte olay yerini tesadüfen terk etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi.
Ayrıca genç kadının tırnaklarından alınan örnekler ile şüphelinin DNA profilinin uyuştuğuna yer verildi. Gamze'yi balkondan aşağıya iterek öldürdüğü, sonrasında suçu üzerinden atmak için evden çıktığı, kısa bir süre sonra geri geldiği, geldikten yaklaşık 6 dakika sonra Gamze'nin cesedinin yanına gittiği belirtildi.
Alper Yağlıoğlu'nun daireye çıkış, daireden iniş ve cesedin bulunduğu yeri eliyle koymuş gibi bulmasının 6 dakika içinde olmasının mümkün olmadığına yer verildi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Alper Yağlıoğlu ise verdiği ifadelerde eşinin intihar ettiğini belirterek kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.