Gamze Erçel'in paylaştığı karantina pozuna yorum yağdı olay oldu!

Gamze Erçel'in "Bütün seriyi baştan izlemenin tam zamanı sanki her ay izlemiyormuş gibi "notuyla paylaştığı fotoğrafın altına "Al işte kadının evde 135 inç sinema projeksiyonu var bize evde kal diyorlar boğazıma televizyon kablosu dolayıp intihar edicem ben bu gidişle" şeklinde ilginç yorumlar geldi.