Gamze Erçel'in paylaştığı karantina pozuna yorum yağdı olay oldu!
Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, karantinada ev pozu paylaştı. Gamze Erçel korona virüs nedeniyle başlatılan evde kal çağrısına uydu.Evinde film izlerken paylaştığı poz olay yarattı!
Kısa zaman önce anne olan Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, evinde sinema keyfi yaptığı anı takipçileriyle paylaştı. Oldukça ihtişamlı bir eve sahip olan Erçel'e birbirinden ilginç yorum yağdı.
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Gamze Erçel'in "Bütün seriyi baştan izlemenin tam zamanı sanki her ay izlemiyormuş gibi "notuyla paylaştığı fotoğrafın altına "Al işte kadının evde 135 inç sinema projeksiyonu var bize evde kal diyorlar boğazıma televizyon kablosu dolayıp intihar edicem ben bu gidişle" şeklinde ilginç yorumlar geldi.
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Başka bir takipçisi ise "Hayallerimi yaşıyorsun. Bu ortamda sonsuza kadar karantinada kalırım." dedi.
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Erçel, Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu iç mimar Caner Yıldırım ile evlenmişti.
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