Gamze Erçel'in paylaşım başı ücreti dudak uçuklattı! Hande Erçel'e rakip çıktı
Güneşin Kızları ve Sen Çal Kapımı dizisindeki rolleriyle geniş hayran kitlesine kavuşan Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel'in kazancı olay oldu.
27 yaşındaki kız kardeşi Hande Erçel gibi dizi oyunculuğuyla adını duyuran 29 yaşındaki Gamze Erçel, Hayat Ağacı, Çılgın Dersane Üniversitede gibi projelerde yer aldı. Erçel ancak bu yoldan gitmeyi tercih etmedi.
Hande Erçel hem sosyal medyanın hem oyunculuk camiasının en sevilen isimlerinden biri olurken, Gamze Erçel de aynı popülerliği sosyal medyada yakaladı.
Instagram'da tam 4.1 milyon takipçisi olan Gamze Erçel'in bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı.
Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel'in Instagram'da hikaye paylaşımı başına 20 bin TL aldığı iddia ediliyor.