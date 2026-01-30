Gamze Erçel'in lüks evi gündeme oturdu! Eleştirilere eşi Caner Yıldırım yanıt verdi
Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızları Mavi ile birlikte, evlerinin kapılarını bir dergi için açarak sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı. Evin detaylarına yer verilen YouTube videosu, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak, bu video sadece beğenilerle değil, sert eleştirilerle de gündeme geldi.
Gamze Erçel’in lüks evi, modern tasarımlar ve dikkat çekici detaylarla beğeni toplarken, bazı izleyiciler tarafından eleştirildi.
Erçel’in evinin dekorasyonu, parkelerden duvar kaplamalarına, aydınlatma unsurlarına kadar her detayla incelendi.
Videonun ardından sosyal medyada artan yorumlar, Ev turu videosunun sosyal medya platformlarında hızla yayılmasına yol açtı.
Eleştiriler üzerine Gamze Erçel, yorumları sosyal medya platformlarında kapatarak tepkileri engellemeye çalıştı. Ancak, buna rağmen eleştiriler devam etti ve eşinin bu durum karşısında sessiz kalması beklenmedi.