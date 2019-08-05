Gamper Kupası'nda Barcelona Arsenal'i devirdi
2019-2020 sezonu öncesi ilk kez taraftarı önüne çıkan Barcelona, Gamper Kupası'nda Arsenal'i 2-1 yendi.
İspanya ekibi Barcelona yeni sezon öncesi ilk kez taraftarı önüne çıktı. Barcelona, sahasında oynadığı Gamper Kupası'nda İngiltere ekibi Arsenal'i 2-1 yendi.
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Karşılaşmanın 36. dakikasında topu ağlara gönderen Pierre Emerick Aubemayang, Arsenal'i 1-0 öne geçirdi. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.
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İkinci yarı 69. dakikada Arsenal'den Ainsley Maitland Niles'in kendi kalesine attığı golle beraberliği sağlayan Barcelona, 90. dakikada Luis Suarez'in golüyle 2-1 öne geçti.
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Nou Camp Stadı'nda 98 bin 812 kişinin izlediği maçı 2-1 kazanan Barcelona, kupanın da sahibi oldu.
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