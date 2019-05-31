Game of Thrones'un yıldızı rehabilitasyon merkezine yatmıştı! Kit Harington ilk kez görüntülendi
Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterine hayat veren Kit Harington'ın yaşadığı stres ve alkol sorunu sebebiyle ABD'de bir rehabilitasyon merkezine yattığı açıklanmıştı. Kit Harington ilk kez görüntülendi.
Ödüllü Game of Thrones dizisinde Jon Snow karakterini canlandıran Kit Harington'dan üzücü haber gelmişti. Jon Snow karakteriyle şöhrete kavuşan 32 yaşındaki İngiliz oyuncu Kit Harington, yaşadığı stres ve alkol sorunu nedeniyle Amerika'da bir rehabilitasyon merkezine yatmıştı.
Rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Game of Thrones dizisinin yıldızı Kit Harington, tedaviden bu yana ilk kez görüntülendi. Daily Mail’de yayınlanan fotoğraflarda gri pantolon, beyaz tişört ve kahverengi şapkadan oluşan rahat kıyafetleriyle dikkat çeken Harington, villa şeklindeki merkezden çıkıp spor salonuna giderken görüldü.
Kit Harington, ABD’nin Connecticut eyaletinde yer alan Privé-Swiss adlı sağlık merkezinde tedavi altında alındı. Stres ve negatif duygularla mücadele etmeyi öğreten lüks tedavi merkezinin aylık ücreti 120 bin doların üzerinde.
Harington, HBO dizisi Game of Thrones’un 19 Mayıs’ta final yapmasından haftalar önce rehabilitasyon merkezine yattı ve yaklaşık bir aydır tedavi görüyor.