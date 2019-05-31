Game of Thrones'un yıldızı rehabilitasyon merkezine yatmıştı! Kit Harington ilk kez görüntülendi

Rehabilitasyon merkezinde tedavi görmeye başlayan Game of Thrones dizisinin yıldızı Kit Harington, tedaviden bu yana ilk kez görüntülendi. Daily Mail’de yayınlanan fotoğraflarda gri pantolon, beyaz tişört ve kahverengi şapkadan oluşan rahat kıyafetleriyle dikkat çeken Harington, villa şeklindeki merkezden çıkıp spor salonuna giderken görüldü.