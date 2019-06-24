Game of Thrones'un yeni dizisinde rol alacak Naomi Watts'tan çarpıcı açıklamalar

Milyonlarca izleyicisini hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones finalinin ardından hayranları sevindirecek bir haber gelmişti. Game of Thrones'un spin-off projesi başladı. (*Spin-off: Çok tutulan bir dizinin karakterleriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek.) Çekimlerin başlaması ile birlikte projeyle ilgili sessizliğini bozan Naomi Watts, merakla beklenen dizi hakkında konuştu.