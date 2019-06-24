Game of Thrones'un yeni dizisinde rol alacak Naomi Watts'tan çarpıcı açıklamalar
8. sezonuyla ekranlara veda eden Game of Thrones, binlerce yıl öncesini anlatacağı bir diziyle geri dönüyor. Yeni dizide rol alacak olan Naomi Watts'tan çarpıcı açıklamalar...
Milyonlarca izleyicisini hayal kırıklığına uğratan Game of Thrones finalinin ardından hayranları sevindirecek bir haber gelmişti. Game of Thrones'un spin-off projesi başladı. (*Spin-off: Çok tutulan bir dizinin karakterleriyle ayrı bir dizi yapmak ya da yan hikaye üretmek.) Çekimlerin başlaması ile birlikte projeyle ilgili sessizliğini bozan Naomi Watts, merakla beklenen dizi hakkında konuştu.
Associated Press’e verdiği röportajda yeni dizinin Game of Thrones hayranlarını hayal kırıklığına uğratmayacağını söyleyen Watts, projede rol almanın hem heyecan verici hem de korkutucu olduğunu söyledi.
2 Oscar adaylığı olan 50 yaşındaki oyuncu özellikle eleştirilerin odağında yer alan final sezonundan sonra böylesine popüler yapımda yer almanın korkutucu olduğunu söyledi.
Spin-off dizisi için muhteşem bir ekibin bir araya geldiğini belirten Watts, "İzleyiciler yeni dizide de kendilerini heyecanlandıracak yeni şeyler keşfedecek" diye konuştu.