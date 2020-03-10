Game Of Thrones'un üç gözlü kuzgunu Max Von Sydow yaşamını yitirdi!

Son olarak Game Of Thrones dizisinde 'üç gözlü kuzgun' karakterine hayat veren, İsveçli ünlü aktör Max Von Sydow, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta aktör Sydow, bugüne kadar 140'tan fazla filmde rol aldı ve ülkesinin dünya çapında tanınırlığı olan oyunculardan biri oldu.