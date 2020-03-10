Game Of Thrones'un üç gözlü kuzgunu Max Von Sydow yaşamını yitirdi!
Dünyada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan reytingiyle fırtınalar estiren Game Of Thrones'un yıldız aktörü Max Von Sydow'den hayranlarına üzücü haber geldi. Ünlü aktör hayatını kaybetti.
Son olarak Game Of Thrones dizisinde 'üç gözlü kuzgun' karakterine hayat veren, İsveçli ünlü aktör Max Von Sydow, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta aktör Sydow, bugüne kadar 140'tan fazla filmde rol aldı ve ülkesinin dünya çapında tanınırlığı olan oyunculardan biri oldu.
Ünlü oyuncunun ailesinden gelen bilgiye göre, Max Von Sydow, 'kırık bir kalp ve sonsuz bir acı' sözleriyle ünlü aktörün vefat haberini ilan ettiler. Son olarak George R.R. Martin'in kaleme aldığı Game Of Thrones'ta rol alan oyuncu 'üç gözlü kuzgun' karakterini canlandırdı.
Ünlü İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'ın Yedinci Mühür de dahil 11 filminde rol alan Von Sydow, ölümle satranç oynadığı efsane sahneyle hafızalara kazındı.
Max Von Sydow Kimdir?
Max von Sydow 10 Nisan 1929'da İsveç'te doğdu.