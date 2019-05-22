Game of Thrones'un Khaleesi'si açıkladı! Bakın kimi örnek almış
Game of Thrones dizisinde Daenerys Targaryen karakterine hayat veren Emilia Clarke, final bölümünde yaptığı konuşma için Hitler'i izlediğini açıkladı.
Game of Thrones, final sezonu ile birçok eleştiri aldı. İzlenme rekorları kıran dizide Daenerys Targaryen karakterinin finale doğru gitgide acımasızlaşması ise birçok izleyiciyi hayal kırıklığına uğrattı. Final bölümünden bir önce yayınlanan bölümde Khaleesi'nin masum insanları yakarak öldürmesi dizinin senaristlerine tepki gösterilmesine sebep oldu.
Game of Thrones dizisinin yıldızlarından Emilia Clarke, dizinin finaline nasıl hazırlandığını anlattı. 32 yaşındaki İngiliz oyuncu, verdiği röportajda, canlandırdığı Daenerys Targaryen karakterine hazırlanırken Hitler videolarını izlediğini söyledi.
Game of Thrones 8. sezon 6. bölümde yer alan Kızıl Tut’ta ordusuna hitap sahnesi için Clarke, “Dothraki, Valyrian gibi pek çok sahne dil öğrendim ve pek çok konuşma yaptım. Ama bu finaldeki konuşma sahnesinde kendimi çok baskı altında tuttum" dedi.
Clarke, “Oyuncular eve giderler ödevlerini yaparlar ve sette canlandırırlar. Sahte dil öğrenmek bu ödevlerin en üst noktası anlamına geliyor. Beni neredeyse öldürüyordu. Normalde bu tarz şeyleri kolay kaparım ama bu konuşma benim için çok fazla anlam ifade ediyordu, o nedenle endişeliydim” ifadesini kullandı.