Game of Thrones'un Khaleesi'si açıkladı! Bakın kimi örnek almış

Clarke, “Oyuncular eve giderler ödevlerini yaparlar ve sette canlandırırlar. Sahte dil öğrenmek bu ödevlerin en üst noktası anlamına geliyor. Beni neredeyse öldürüyordu. Normalde bu tarz şeyleri kolay kaparım ama bu konuşma benim için çok fazla anlam ifade ediyordu, o nedenle endişeliydim” ifadesini kullandı.