Game of Thrones'un genç yıldızı Arya Stark'ın yeni dizisi belli oldu!

Game of Thrones'un genç yıldızı Arya Stark'ın yeni dizisi belli oldu!

Game of Thrones'un Arya Stark'ı Maisie Williams yeni bir diziyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Williams'ın oynayacağı yeni dizi bir komedi dizisi olacak.

Game of Thrones'un genç yıldızı Arya Stark'ın yeni dizisi belli oldu! - Sayfa 1

2011 yılında başlayan Game of Thrones yolculuğuyla büyük bir şöhrete kavuşan Maisie Williams bir komedi dizisiyle ekranlara geri dönecek. Maisie Williams, Two Weeks to Live isimli Sky'da yayınlanacak komedi dizisi için çalışmalara başlandı.

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Game of Thrones'un genç yıldızı Arya Stark'ın yeni dizisi belli oldu! - Sayfa 2

Williams'ın canlandıracağı karakter, babasının ölümünden sonra kırsalda yaşamaya başlayan uyumsuz bir karakter olan Kim Noakes. Kim, bu yaşadığı büyük olaydan sonra gerçek dünyaya adapte olmaya çalışacak.

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Game of Thrones'un genç yıldızı Arya Stark'ın yeni dizisi belli oldu! - Sayfa 3

Yolculuğunda iki farklı kişiyle tanışan Noakes, bu karakterlerle birlikte ellerinde bir torba dolusu parayla hem katil bir hayduttan hem de polislerden kaçıyor.

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Game of Thrones'un genç yıldızı Arya Stark'ın yeni dizisi belli oldu! - Sayfa 4

Dizinin oyuncu kadrosuna katılan Williams şunları söyledi: ''Yeni bir diziye başlamak için sabırsızlanıyorum. Bence Two Weeks to Live'de büyük bir potansiyel var ve bu harika ekiple inanılmaz bir iş gerçekleştirmek istiyorum.''

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