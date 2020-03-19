Game Of Thrones'un Ellaria Sand'ı İndira Varma Coronavirüse yakalandı!
Tüm dünyada gün geçtikçe şiddetini arttırmaya devam eden Koronavirüs salgını ünlülerde de görülmeye başladı. Tom Hanks, İdris Elba, Olga Kurylenko gibi isimlerin yanında Game Of Thrones'un yıldız oyuncusu Indira Varma'nın salgın testi pozitif çıktı.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı Instagram'dan Coronavirüse yakalandığını duyuran Game Of Thrones'ta Tormunt karakterini canlandıran Kristofer Hivju'dan sonra bir yıldız oyuncusunun da test sonuçları pozitif çıktı. Dizide Ellaria Sand'ı oynuyan Indira Varma da koronavirüse yakalandığını açıkladı.
2014'te Game of Thrones kadrosuna katılan Indira Varma, Corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Şimdilerde Emilia Clarke ile The Seagull adlı bir tiyatro oyunu için çalışmalara başlayan Varma, tüm gösterilerin iptal olduğunu belirtti.
İngiliz oyuncu dün Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafla virüsün kendisinde olduğunu, “Bu virüsle yatakta yatıyorum ve hiç hoş değil. Güvende ve sağlıkla kalın. İnsanlara karşı iyi olun” sözleriyle duyurdu.