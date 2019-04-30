Game of Thrones'un efsane yıldızının ikizi görenleri şaşkına çeviriyor
Game of Thrones dizisinin yıldızı Peter Dinklage'e ikizi kadar benzeyen Pakistanlı Rozi Khan görenleri şaşkına çeviriyor. Dizinin hayranları tarafından yoğun ilgi gören Khan, bu sayede çalıştığı mekanın satışlarında patlama yaşattı.
Tüm dünyada efsaneleşen dizi Game of Thrones’ta Tyrion Lannister karakterini canlandıran ve geniş hayran kitlesi elde eden ünlü aktör Peter Dinklage’in ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı.
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25 yaşındaki Rozi Khan, Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşıyor ve garsonluk yapıyor.
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Khan’ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor ve dizinin hayranları tarafından adeta bir dünya yıldızı gibi ilgi görüyor.
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Khan, zaman zaman fotoğraf taleplerine yetişemiyor.
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