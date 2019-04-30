Game of Thrones'un efsane yıldızının ikizi görenleri şaşkına çeviriyor

Game of Thrones'un efsane yıldızının ikizi görenleri şaşkına çeviriyor

Game of Thrones dizisinin yıldızı Peter Dinklage'e ikizi kadar benzeyen Pakistanlı Rozi Khan görenleri şaşkına çeviriyor. Dizinin hayranları tarafından yoğun ilgi gören Khan, bu sayede çalıştığı mekanın satışlarında patlama yaşattı.

Game of Thrones'un efsane yıldızının ikizi görenleri şaşkına çeviriyor - Sayfa 1

Tüm dünyada efsaneleşen dizi Game of Thrones’ta Tyrion Lannister karakterini canlandıran ve geniş hayran kitlesi elde eden ünlü aktör Peter Dinklage’in ikizi kadar benzeyen biri ortaya çıktı.

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Game of Thrones'un efsane yıldızının ikizi görenleri şaşkına çeviriyor - Sayfa 2

25 yaşındaki Rozi Khan, Pakistan'ın Pencap eyaletinde yaşıyor ve garsonluk yapıyor.

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Game of Thrones'un efsane yıldızının ikizi görenleri şaşkına çeviriyor - Sayfa 3

Khan’ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor ve dizinin hayranları tarafından adeta bir dünya yıldızı gibi ilgi görüyor.

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Game of Thrones'un efsane yıldızının ikizi görenleri şaşkına çeviriyor - Sayfa 4

Khan, zaman zaman fotoğraf taleplerine yetişemiyor.

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