Game of Thrones'un Cersei karakterinden son bölüm açıklaması

Game of Thrones'un yayınlanan son bölümü olan 8. sezonun 5. bölümünde Cersei ve Daenerys kozlarını paylaştı. Cersei, Lannister kuvvetlerinin teslim olmasına rağmen Kralın Toprakları’nı yakıp kül eden Daenerys Targaryen karşısında yenik düştü.