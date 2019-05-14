Game of Thrones'un Cersei karakterinden son bölüm açıklaması
Game of Thrones’da Cersei Lannister karakterine hayat veren Lena Headey, 8. sezon 5. bölümüne dair duygularını paylaştı.
Game of Thrones'un yayınlanan son bölümü olan 8. sezonun 5. bölümünde Cersei ve Daenerys kozlarını paylaştı. Cersei, Lannister kuvvetlerinin teslim olmasına rağmen Kralın Toprakları’nı yakıp kül eden Daenerys Targaryen karşısında yenik düştü.
Tyrion, Arya ve Jon Snow yaşananlara dehşet içinde tanık olurken, Kızıl Kale’den olanları izleyen Cersei ise gözyaşlarına boğuldu. Cersei kaçmaya çalışırken karşısında Jaime Lannister’ı buldu. Jaime, Cersei’yi Kızıl Kale’nin altındaki mahzene götürdü ancak tüm çıkışlar moloz yığınlarıyla kapanmıştı.
Cersei ve Jamie Lannister, kale üstlerine yıkılırken birbirlerinin kollarında hayata veda etti.
Dizide Cersei karakterine hayat veren Lena Headey, Entertainment Weekly’e yaptığı açıklamada, karakterinin ölüm sahnesine ilişkin ilk başta “karışık” duygular hissettiğini söyledi.