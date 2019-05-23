Game of Thrones'tan sevindiren haber! Veda bölümü geliyor
Efsane dizi Game of Thrones'tan seyircilerini sevindirecek bir haber geldi. ''Game of Thrones - Last Watch'' yayınlanacak.
Game of Thrones, geçtiğimiz Pazartesi günü final bölümüyle ekranlara veda etti. Sosyal medyayı ikiye bölen bir final sezonu olan 8.sezonu beğenenler de oldu hayalkırıklığı olarak görenler de oldu. Buna rağmen efsane dizinin bitimi dizinin hayranlarını oldukça üzmüştü ki sevindiren bir haber geldi.
Game of Thrones, bu pazar, oyuncular ve teknik ekibin daha önce yayınlanmamış kamera arkası görüntülerinin yer aldığı ''Last Watch'' adlı belgesel bölümüyle hayranlarına veda edecek.
Sekizinci sezonun altı bölümünün çekimleri sırasında çekilen ve oyuncular ve teknik ekibin daha önce hiç yayınlanmamış kamera arkası görüntülerinin de yer aldığı belgesel bölümün adı 'The Last Watch'.
HBO kanalı belgeselle ilgili yayınladığı görüntülerde Jon Snow (Kit Harrington) ve Sansa Stark (Sophie Turner) okuma provalarında görünüyor. Final bölümünün çekimlerinde teknik ekibin gözyaşlarını tutamadığı anlarda belgesel de yer alıyor.