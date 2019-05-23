Game of Thrones'tan sevindiren haber! Veda bölümü geliyor

Game of Thrones, geçtiğimiz Pazartesi günü final bölümüyle ekranlara veda etti. Sosyal medyayı ikiye bölen bir final sezonu olan 8.sezonu beğenenler de oldu hayalkırıklığı olarak görenler de oldu. Buna rağmen efsane dizinin bitimi dizinin hayranlarını oldukça üzmüştü ki sevindiren bir haber geldi.