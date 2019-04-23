Game of Thrones’ta Arya Stark’ın seks sahnesi fena Tepki yağdı

Game of Thrones’ta Arya Stark’ın seks sahnesi fena Tepki yağdı

HBO kanalının dünyaca ünlü dizi 21 Nisan'da yayınlanan Game of Thrones 8. sezon 2. bölümde Arya Stark karakterinin ilk kez çıplak göründüğü seks sahnesi seyircilerin tepkisini çekti.

Game of Thrones’ta Arya Stark’ın seks sahnesi fena Tepki yağdı - Sayfa 1

Dünyanın en çok izlenen dizisi  Game of Thrones’un 8. sezon 2. bölümünde Maisie Williams’ın canlandırdığı Arya Stark karakterinin bekaretini kaybetme sahnesi, seyircilerden tepki topladı.

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Game of Thrones’ta Arya Stark’ın seks sahnesi fena Tepki yağdı - Sayfa 2

Dizinin 21 Nisan'da yayınlanan yeni bölümünde Arya’nın soyunduğu sahne seyircilerin en çok konuştuğu sahne oldu.

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Game of Thrones’ta Arya Stark’ın seks sahnesi fena Tepki yağdı - Sayfa 3

Arya ve Robert Baratheon’un oğlu Gendry flört etmeye başladı. Bu yakınlaşma, Winterfell ile Kuzey Kralı'nın savaşa hazırlanma anına denk geldi.

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Game of Thrones’ta Arya Stark’ın seks sahnesi fena Tepki yağdı - Sayfa 4

Gendry, Arya’ya eski sevgilileri hakkında soru sorduğunda, Arya bakire olduğunu söyleyerek, “Biraz sonra öleceğiz. Ölmeden önce bunun nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorum” dedi.

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