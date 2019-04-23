Game of Thrones’ta Arya Stark’ın seks sahnesi fena Tepki yağdı
HBO kanalının dünyaca ünlü dizi 21 Nisan'da yayınlanan Game of Thrones 8. sezon 2. bölümde Arya Stark karakterinin ilk kez çıplak göründüğü seks sahnesi seyircilerin tepkisini çekti.
Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones’un 8. sezon 2. bölümünde Maisie Williams’ın canlandırdığı Arya Stark karakterinin bekaretini kaybetme sahnesi, seyircilerden tepki topladı.
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Dizinin 21 Nisan'da yayınlanan yeni bölümünde Arya’nın soyunduğu sahne seyircilerin en çok konuştuğu sahne oldu.
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Arya ve Robert Baratheon’un oğlu Gendry flört etmeye başladı. Bu yakınlaşma, Winterfell ile Kuzey Kralı'nın savaşa hazırlanma anına denk geldi.
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Gendry, Arya’ya eski sevgilileri hakkında soru sorduğunda, Arya bakire olduğunu söyleyerek, “Biraz sonra öleceğiz. Ölmeden önce bunun nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyorum” dedi.
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