Game of Thrones'ın ünlü oyuncusu Dame Diana Rigg hayatını kaybetti
Game of Thrones'ta canlandırdığı rolle hafızalara kazınan Dame Diana Rigg hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz aktris Diana Rigg, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rigg, çok sayıda ünlü film ve televizyon dizisinde rol almıştı.
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Rigg, 1969’daki James Bond On Her Majesty’s Secret Service (Kraliçenin Hizmetinde) filminde ve Game of Thrones dizisinde rol almıştı.
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Diana Rigg kimdir?
Tam adı Dame Enid Diana Elizabeth Rigg olan İngiliz aktris, 20 Temmuz 1938 doğumluydu.
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Oyunculuğa 1957 yılında başlayan Rigg, 1969 yapımı James Bond filmi Kraliçe'nin Hizmetinde'de James Bond'un karısı Kontes Teresa di Vicenzo karakterine hayat vermiştir.
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