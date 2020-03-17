Game Of Thrones yıldızı Tormunt Kristofer Hivju Covid-19'a yakalandı!

"Norveç'ten selamlar! Üzgünüz, bugün, COVID19, koronavirüs için test yaptırdım ve pozitif çıktı. Ailem ve ben evde uzunca bir süre kendimizi tecrit edeceğiz. Sağlıklıyız, sadece hafif soğuk algınlığı semptomlarım var. Bu virüsün yıkıcı bir teşhis olabileceği için daha yüksek risk altında olan insanlar var, bu yüzden hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum.