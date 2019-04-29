Game of Thrones oyuncularının eski hallerini görmeniz lazım

Game of Thrones oyuncularının eski hallerini görmeniz lazım

Tüm dünyada milyonlarca izleyicisi bulunan Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin oyuncularını hiç böyle görmediniz. İşte dizi oyuncularının eski hali...

Game of Thrones oyuncularının eski hallerini görmeniz lazım - Sayfa 1

Son yılların en çok sevilen dizilerinden Game of Thrones, 8. ve final sezonu bölümleriyle takipçileri tarafından ilgiyle izlenmeye devam ediyor. 2 yıllık aranın ardından hayranlarıyla buluşan dizi ile ilgili her detay merak ediliyor. Peki, dizide karakterleriyle özdeşleşen oyuncuların gençlik ve çocukluk halleri nasıl? İşte, Game of Thrones oyuncularının eski halleri...

Maisie Williams - Arya Stark

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Game of Thrones oyuncularının eski hallerini görmeniz lazım - Sayfa 2

Michael Mcelhatton - Roose Bolton

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Game of Thrones oyuncularının eski hallerini görmeniz lazım - Sayfa 3

Isaac Hempstead Wright - Bran Stark

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Game of Thrones oyuncularının eski hallerini görmeniz lazım - Sayfa 4

Gwendoline Christie - Brienne Of Tarth

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