Game of Thrones oyuncularından son bölüm paylaşımları
Game of Thrones dizisinin oyuncuları son bölümden kareler ve set görüntüleriyle diziden ayrılan oyunculara veda etti. İşte o paylaşımlar ve oyuncuların yorumları...
Game of Thrones dizisinde Cersei Lannister karakterine hayat veren Lena Headey, Instagram hesabından Maisie Williams'ın canlandırdığı Arya Stark'ın fotoğrafını paylaştı. Headey, Game of Thrones'un son bölümünden bir sahnenin fotoğrafının altına, "İşte benim kızım" notunu yazdı.
Dizinin Sansa Stark'ı Sophie Turner, Theon Greyjoy karakterini canlandıran Alfie Allen'a diziden bir kareyle veda etti. Fotoğrafın altına, "Alfie'ye ve Theon'a" yazan Turner, diziden bir cümle olan “Sen iyi bir adamsın" sözünü sarf etti.
Dizide Tarth'lı Brienne rolünü canlandıran Gwendoline Christie, Instagram hesabından bir set videosu paylaştı. Videoda Tormund Giantsbanekarakterine hayat veren Norveçli aktör Kristofer Hivju ile olan Christie, savaş sahnesi için yapılan kanlı makyajlarıyla şarkı söylerken görülüyor.