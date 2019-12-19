Game Of Thrones kostümcüsü Daenerys'in paltosunun sırrını açıkladı
Yayımlandığı ilk sezondan son sezonuna kadar dünyada büyük bir izleyici kitlesi yakalayan Game Of Thrones dizisinin yapımcısı ilginç açıklamalarda bulundu.
Game Of Thrones dizisinin kostüm tasarımcısı Michele Clapton, dizinin final sezona damga vuran Daenerys’in 8. sezon prömiyerindeki beyaz kürk paltosuyla ilgili dikkat çeken sözler söyledi.
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Dizi finaline damga vuran isimlerden Daenerys’in 8. sezon prömiyerindeki beyaz kürk paltosunun final için bir mesaj olduğunu belirtti.
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Clapton, beyaz kürk paltonun Daenerys’in ‘Deli Kraliçe'ye dönüşeceğine dair büyük bir ipucu olduğunu söyledi.
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Michele Clapton bu kostümle Daenerys’in saflığını, soğukluğunu ve Ak Gezenler'le benzerliğine dikkat çekmek istediğini vurguladı.
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