Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm fragmanı ve fotoğrafları
8. sezonun başlamasıyla sosyal medyada fırtınalar estiren Game of Thrones'un 8. sezon 4. bölümünden fotoğraflar çıktı. Türkiye'de 6 Mayıs'ta izlenebilecek 8. sezonun 4. bölüm fragmanı da Game of Thrones severlerle buluştu.
Game of Thrones fırtınası, 17 Nisan 2011 yılında başladı ve 8 sezondur devam ediyor. Pazartesi sabahı yayına giren 3.bölüm sosyal medyada yankılanırken 8.sezonun 4.bölümünün fragmanı yayınlandı. Devam eden Winterfell Savaşı, Game of Thrones hayranlarını sabırsızlandırıyor.
Televizyon tarihinin en 'destansı' savaş sahnelerinin yer aldığı bölüm olarak anılan ve eleştirmenlerden tam not alan 3. bölümde Jon Snow ile Daenerys'in ordusu Ak Gezenler ile Kışyarı'nda yapılan dev çarpışma sonucunda dizi, yaşananlarla ve hayatını kaybedenlerle Twitter'da en çok konuşulanların zirvesine oturdu.
Westeros'ta savaş 8. sezon 4. bölümde devam edecek.
Winterfell Savaşı'nda White Walkers ve Night King'i alt eden Daenerys, Jon, Arya ve hayatta kalan diğerleri şimdi Cersei, Euron ve Altın Ordu ile karşı karşıya.