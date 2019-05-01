Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm fragmanı ve fotoğrafları

Televizyon tarihinin en 'destansı' savaş sahnelerinin yer aldığı bölüm olarak anılan ve eleştirmenlerden tam not alan 3. bölümde Jon Snow ile Daenerys'in ordusu Ak Gezenler ile Kışyarı'nda yapılan dev çarpışma sonucunda dizi, yaşananlarla ve hayatını kaybedenlerle Twitter'da en çok konuşulanların zirvesine oturdu.