Game of Thrones 8. sezon 2. bölüm TV'de yayınlanmadan internete düştü
Yayınlanmakta olan 8. sezonuyla final yapacak olan Game of Thrones dizisinin 2. bölümü Amerikan HBO kanalında gösterime girmeden internete düştü.
Dünyanın en çok izlenen dizisi olan Game of Thrones'ta büyük finale sadece 5 bölüm kaldı. Geçtiğimiz hafta 8. sezon 1. bölümün yayınlanmasının ardından 2. bölüm sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Ancak bu gece saat 04.00'te yayınlanacak bölüm, yaklaşık 10 saat önceden internette yayınlandı.
Bu defa sızıntıyı bilgisayar başındaki hackerlar değil, dünyanın en ünlü e-ticaret devi Amazon gerçekleştirdi. 8. Sezon 2. Bölüm, Amazon Prime Video servisinin Almanya kütüphanesinde yanlışlıkla yayınlandı. Alman kullanıcılar ise sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile bu sızıntıyı doğruladı.
Amazon’da 8. Sezon 1. Bölümün sonuna gelen kullanıcılara “Sıradaki bölümü izle” seçeneği gösterildi ve bu seçeneğe tıklayanlar 8. Sezon 2. Bölümü izleyebildi. Amazon ise bu hatayı fark edene kadar iş işten geçmişti. 2. bölüm böylelikle internete düştü.
Bu sızıntı ile birlikte dizinin yayın haklarını elinde bulunduran HBO kanalının Amazon Almanya’ya nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak konusu oldu. Game of Thrones, bu sezon ekranlara veda edecek. 8. sezon 6. bölüm ile birlikte dizi final yapacak.